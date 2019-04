Investor Mari: Leidsin firma, mis ühendab Taylor Swifti ja Getter Jaanit

Üks selline juba on minu portfellis – voogedastaja, aga ka filmilooja Netflix. Kokku on mul neli osakut, mille soetasin 310 dollari eest, aga mille hind ületab praegu juba 367 dollarit, see teeb aasta tootluseks üle 18 protsendi.

Lisaks filmidele ja nende voogedastusele on laia haardega ning kasvavad ka muusikatööstus, meedia ning arvutimängud. Kindlasti on üks huvitav ettevõte selles valdkonnas Walt Disney, mis on maailma suurim meelelahutuskompanii. Kuigi eelmine aasta oli neile fantastiliselt hea, on nende aktsia juba neli aastat enam-vähem paigal seisnud. Eelmisel majandusaastal (lõppes 29. septembril) kasvas kontserni käive kaheksa ja kasum koguni 40 protsenti.