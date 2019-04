Paaditöökodades algas kibekiire

Eesti 35 000 väikelaeva ja paadi hooldamisele on üles ehitatud palju ärisid, kuid need kõik on praegu tellimustest umbes ja peavad palkama lisatööjõudu, kes sügisel jälle üle jääb, sest paatide ja jahtide teenindamine on Eesti kliimas sama hooajaline äri nagu rannatoolide laenutus või tänavakohviku pidamine.