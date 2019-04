Kalevi Jahtklubi uued tegevjuhid on Lauri Kurvits ja Andres Tamm

Lauri Kurvits on kipperina purjetanud 20 aastat, suviti koduvetes, muul ajal soojematel laiuskraadidel. Ta on kirglik matkapurjetaja, kelle kiiluvette on jäänud mitmeid tuhandeid miile erinevatel meredel ja ookeanidel.

«Suved veedan jahtklubis. Juba mõnda aega on olnud soov ja tahtmine ka oma talvised tegemised merele lähemale tuua. Edaspidi võin öelda, et ka talved veedan jahtklubis. Te teate, kust mind klubimajas leida, trepist üles ja vasakule,» lubas Kurvits tervituses klubikaaslastele ning lisas, et koduklubi käekäik ja areng on talle südamelähedased ning ta püüab selles ametis anda endast parima. Kolm aastat Kalevi Jahtklubi ülemana töötanud Rene Allik siirdus uusi ametialaseid väljakutseid otsima, kuid jätkab purjetamissarja Baltic Sea Solo Race vedaja ning Kalevi jahtklubi liikmena.