Saaremaa Piimatööstuse juht Ülo Kivine paneb ameti maha.

AS Saaremaa Piimatööstust juhtinud Ülo Kivine kinnitas, et otsus ei tulnud kergelt. Ta on Saaremaa Piimatööstust juhtinud üle nelja aasta ning nüüd otsustas tööperioodi lõpetada.

«Olen nende aastate jooskul koos siinse tubli meeskonnaga arendanud tehast ja toonud välja rida uusi tooteid,» sõnas Kivine.

Ta tõi näiteks, et Eesti Parima Toote konkursil viimastel aastatel pärjatud parima piimatoote tiitliga Saaremaa tööstuse tooteid. «2017 aastal Old Saare juust ja käesoleval 2019 aastal ÖKO täispiim,» sõnas Kivine.

«2018 aasta lõpus valmis tehases uus tootmiskompleks mille tulemusel investeeriti uutesse liinidesse üle 2,5 miljoni euro,» ütles Kivine ja lisas, et turule on jõudnud uued Thule kohupiimakreemid ja Old Saare sulatatud juust.