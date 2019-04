WTO globaalsest kaubandusest: fakt, et meil pole täna häid uudiseid, ei tohiks kedagi üllatada

«Fakt, et meil pole täna häid uudiseid, ei tohiks üllatada kedagi, kes on viimase 12 kuu jooksul lehte lugenud,» ütles WTO peadirektor Roberto Azevedo ajakirjanikele Genfis.

On vihjeid, et Washingtoni-Pekingi kaubanduskõnelused võivad tariifisõja lahendada, kuid võimaliku leppe ajakava ei ole endiselt selge.

Küsimusele, kas maailma kahe suurima majandusega riigi tülist tuleb kumbki pool välja võitjana, vastas Azevedo, et «selles on palju kaotajaid».

Ta märkis, et seetõttu on «aina pakilisem», et pinged leiaksid lahenduse.