Finatsinspektsioon hakkas Swedbanki peakontorit kontrollima

Finantsinspektsiooni pressiesindaja Livia Vosman kinnitas, et tegemist on tavapärase kontrolliga, mida sooritatakse uurimiste vältel. Kontrolli käigus tutvutakse dokumentidega ning räägitakse kohapeal Swedbanki töötajatega. Kui kaua kontroll kestab, ei osanud Vosman öelda. «See sõltub uurimistulemustest,» lisas ta.

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve leppisid 21. veebruaril kokku ühisuurimise alustamises Rootsi rahvusringhäälingu SVTs avaldatud informatsiooni kontrollimiseks. Uurimises on lubanud osaleda ka Leedu keskpank, aidates vajadusel Rootsi ja Eesti järelevalvet vajaliku informatsiooniga.

Ringhääling SVT kajastas veebruaris, et Swedbanki ja Taani panga Danske Bank Eesti filiaali kontode vahel liikus vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 3,8 miljardit eurot kahtlast raha.

Rootsi finantsjärelevalve peadirektor Erik Thedéen ütles uurimise algatamist kommenteerides, et SVT avalikustatud info on väga tõsine. «Vaatame koos oma Eesti kolleegidega iga kivi alla, et olukorda igakülgselt hinnata.»