Graafik: ajaloo parimat aktsia- ja kinnisvaratootlust on pakkunud Soome

Kui üldiselt peetakse maailma parimaks investeerimiskeskkonnaks Ameerika Ühendriike, siis Ajakirja Quarterly Journal of Economic värskes numbris avaldatud artikli andmetel on investorite jaoks pakkunud läbi aegade kõige paremat tootlust hoopis Soome aktsia- ja eluasemekinnisvaraturud.