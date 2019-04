Bitcoin'i ootamatu tõus pani kauplejad kukalt kratsima

«Bicoin’i ja krüptoturg on endiselt suhteliselt väike ja emotsionaalne,» ütles plokkskeemi investeerimis- ja nõustamisfirma Kenetic Capital juhtivpartner Jehan Chu. «Turu kõikumised on endiselt põhjustatud entusiasmist. Ma ei usu, et tänane tõus on midagi erilist, see on lihtsalt ajutine entusiasm,» lisas ta.