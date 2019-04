Eesti majutusasutused on asunud Booking.com'i ahistavatest tingimustest mööda hiilima

Turuvalitsejast Booking.com'i tingimustes on sätestatud, et majutusasutused ei tohi oma kodulehe kaudu pakkuda soodsamaid tingimusi kui nende keskkonnas. Eesti hotellide ja restoranide liit (EHRL) teeb aga juba paar aastat kampaaniat, et majutuse pakkujad oma kodulehe kaudu kõige soodsamat hinda võimaldaksid, mis läheb broneerimisgigandi nõuetega otsesesse vastuollu, kirjutab ERR.