Juncker kritiseeris teravalt Hiina investeeringuid Euroopas

«See ei saa nii jääda, et Hiina ettevõtetel on vaba ligipääs Euroopa turule, aga Euroopa ettevõtetel pole samasuguseid vabadusi Hiinas,» ütles Juncker esmaspäeval Saarimaa liidumaal toimunud pressikonverentsil Saksamaal.

Ta lisas, et Hiina investeeringud Euroopasse kahjustavad muuhulgas ka Euroopa Liidu ühise välispoliitika kujundamist. «Meil on tekkinud olukord, kus üks riik ei saa näiteks enam hukka mõista Hiinas toimuvaid inimõiguste rikkumisi, sest üks nende sadamatest on täielikult hiinlaste käes. See ei saa nii edasi minna,» toonitas ta.

Euroopa Liit on muutunud hiljaaegu suhtes Hiinaga varasemast märksa kriitilisemaks, nimetades suurriiki «süstemaatiliseks rivaaliks». Brüssel on mures Pekingi kasvava mõjuvõimu pärast Euroopas, sest Hiina investeeringud kipuvad olema vaenulikud ning küsimuse alla on seatud ka Hiina ettevõtete osalemine 5G võrkude rajamise projektides.

Mitmed Euroopa riigid, näiteks populistliku valitusesega Itaalia on pöördunud Hiina küsimuses otseselt Brüsseli vastu ja pühkinud kahtlused investeeringute suhtes kõrvale. Itaalia liitus möödunud kuul esimese G7 riigina Hiina uue Siiditee projektiga, mis annab Pekingile ligipääsu Itaalia sadamatele.