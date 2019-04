Vaata, milline on maailma kõige kasumlikum ettevõte

Võrdluseks võib välja tuua, et maailma kõige kasumlikum avalikult kaubeldav ettevõte Apple teenis möödunud aastal 59,4 miljardit dollarit kasumit, mis on vaid natukene üle poole Aramco kasumist. USA suurim naftafirma ExxonMobil teenis mullu 20,8 miljardit dollarit kasumit ja maailma suurim avalikult kabeldav naftafirma Royal Dutch Shell teenis 23,4 miljardit dollarit kasumit.

Aramco käive oli möödunud aastal 355,9 miljardit dollarit ning aasta lõpuks oli ettevõtte raamatupidamisarvestuses 48,8 miljardit dollarit. Seda on palju rohkem kui naftafirma 27 miljardi dollari suurune võlg. Ettevõtte sissetulekutele aitas möödunud aastal kõvasti kaasa naftahindade järsk tõus, mis oli 2018. aastal keskeltläbi 31 protsenti.

Aramco pole mitte kunagi varem oma majandustulemusi avaldanud, vähemalt mitte nii kaua kui ettevõte on kuulunud Saudi Araabia riigile. Saudi valitsus riigistas Aramco 1988. aastal, kuid omas selles enamusosalust juba 1974. aastast saadik.

Naftahiind plaanis korraldada möödunud aastal aktsiate avaliku esmapakkumise (IPO) ning panna viis protsenti ettevõttest müüki. Tegu oleks võinud olla maailma ajaloo suurima IPOga, sest saudid tahtsid esmapakkumise pealt saada üle 100 miljardi dollari. See oleks viinud ettevõtte turuväärtuse hinnanguliselt kahe triljoni dollari peale, mis on kaks korda rohkem kui praegusel maailma kõige väärtuslikumal ettevõttel, milleks on Microsoft (904,8 miljardit).