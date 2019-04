Ülikool pakkus lahenduse apteekide tööjõukriisile

«See on väga suur muutus,» ütles Apotheka kaubamärgi omanikfirma ASi Magnum juhatuse liige, proviisor Mari Krass ning rõhutas, et algatus on väga hea, ent tuleb kindlasti põhjalikult läbi mõelda. Küll aga avaldas ta heameelt, et on hakatud ühiselt mõtlema, kuidas apteegivaldkonna tööjõuprobleemi lahendada.