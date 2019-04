Toomas Annuse firma ei saanud kohtult luba Nabala looduskaitsealal lubjakivi kaevata

Valitsus moodustas 2014. aasta 17. novembri määrusega Nabala-Tuhala looduskaitseala ja kinnitas selle kaitse-eeskirja. Poolte vahel on vaidlus küsimuses, kas Riverito vaidlustatud määrus on õigusvastane ja tuleks tühistada ettevõtte poolt 2005. aastal esitatud lubjakivi kaevandamisloa taotlusega hõlmatud Nõmmküla lubjakivikarjääri mäeeraldise ja selle teenindusmaa ehk kokku 62 hektari suuruse maa-ala kohta Saku vallas asuvas Viimsi metskonna maatükis. Alternatiivselt soovis Riverito kogu määruse tühistamist.

Kohus leidis, et kaitseala moodustamisel ja selle piiride määramisel on peetud otstarbekaks säilitada maakonna rohevõrgustiku tuumalal asuva ala sidusus nii looduskaitseala piires kui ka tuumalasid ühendava alana, et vältida looduse kaitsmisel ala killustatust. Halduskohus märkis, et see on konkreetsel alal vajalik rohealade sidususe tagamiseks.