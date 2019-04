Browderi teade läks sahtlisse: Rootsi ei alusta Swedbanki rahapesu osas uurimist

Rootsi majanduskuritegude ameti prokurör vaatas kuriteoteate läbi ning jõudis järeldusele, et uurimist ei algatata. «Rootsi Swedbanki pangakontode ülekanded moodustavad väga väikse osa 176 miljonist dollarist. Teiseks Swedbanki Rootsi pangakontodega sooritatud tehingud jäävad ajavahemikku 2006-2012 ning neid peaks hindama toonase seadusandluse järgi, mitte alates 2014. aastast karmistunud reeglite järgi. See tähendab, et kõik teingud Swedbanki Rootsi kontodega leidsid aset nii palju aega tagasi, et nad on praeguseks aegunud. Seetõttu oleme otsustanud mitte algatada uurimist,» edastas majanduskuritegude amet teates.