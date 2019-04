Ootamatult Tallinnast lende tühistanud Easyjeti aktsia kukkus

Euroopa odavlennufirmad on olnud pideva surve all hinnakonkurentsi ja mahutavuse pärast. Näiteks eelmisel nädalal teatas Islandi odavlennufirma WOW Ai, et ei suutnud tegevuse jätmiseks rahastust leida ja tühistas kõik lennud.

Postimees kirjutas laupäeval, et Easyjet sulgeb juulis ja augustis Tallinn-Milano liini. Põhjuseks tõi lennufirma nõudluse languse ehk selle, et viimaste kuude jooksul lendab Tallinna ja Milano vahel liiga vähe inimesi.

Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts täpsustas, et liin on «pausi peal» 23. juunist 3. septembrini. Kuna britid lendasid Milanosse kolm korda nädalas, tähendab see seda, et ära jääb 20 lendu. Sügisel lennud tõenäoliselt jätkuvad.