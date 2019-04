Läti finantsinspektsiooni juht süüdistab valitsust: nad tahavad minust lahti saada!

Läti valitsus esitas eelmisel nädalal mitmekülgse rahapesu tõkestamise reformi, mille hulgas tahetakse muuta Läti finants- ja kapitaliturgude komisjoni ehk finantsinspektsiooni juhatuse liikmete valimise korda. See tähendaks, et praegune inspektsiooni juht Peter Putnins, kelle ametiaeg peaks muidu lõppema 2022. aastal, peaks juba sügisel oma ametikohale uuesti kandideerima.

Putnins süüdistas Financial Timesile antud intervjuus, et valitsuse seadusemuudatuste taga on soov temast lihtsalt lahti saada ning ta ei kavatse oma ametikohale uuesti kandideerida. «Tsiviliseeritud riigis poleks see aktsepteeritav. Sa võid varjata kõike, aga lõpuks koondub suur osa võimust valitsuse kätesse. See teeb meile häbi,» ütles ta.