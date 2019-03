Elukutseliste autojuhtide põud on aastakümnete sügavaim

Rahvusvahelise Autovedajate Liidu IRU värskest aruandest selgub, et autovedajate hulgas on praegu tööjõupuudus 21 protsenti ja bussitranspordis 19 protsenti. Kuna töökäte nappus süveneb ja nõudlus transporditeenuse järele kasvab, on varsti puudu juba pea pooled autojuhid, ennustatakse raportis, mis tugines liitu kuuluvatelt firmadelt saadud andmetele.

IRU juht Boris Blanche ütles, et transpordisektor peab astuma kiireid ja otsustavaid samme, et aina süveneva probleemiga midagi ette võtta. Kui uusi juhte peale ei tule, on sel väga tõsiselt tagajärjed Euroopa majandusele, hoiatas ta. Näiteks tõusevad nii äride, tarbijate kui ka reisijate jaoks transporditeenuse hinnad.

End tagasi ei hoidnud ka teine IRU delegaat Matthias Maedge, kes leidis, et töökäte puudus valmistab ettevõtjatele tohutut peavalu. «Kahjuks see läheb ainult hullemaks,» ütles ta. «Me ei peaks laskma end lollitada isejuhtivatest autodest, mis kõik meie probleemid lahendavad. Selleni on veel pikk tee. Kuigi maanteetransporti juba automatiseeritakse, tekitab see vähemalt esialgu inimestele mõeldud töökohti hoopis juurde, mitte ei vähenda neid. Seetõttu peame kiiresti leidma töökäsi,» rääkis Maedge.

Üks võimalus: rohkem naisi rekaroolis!

Mis siis põhjustab juhtide nappust? Enam kui pooled uuringus osalenud nais- ja meesjuhid ütlesid, et rekajuhi tööl on lihtsalt halb maine. Leitakse, et töötingimused on rasked, eeskätt seetõttu, et pikkadel sõitudel ollakse eemale perekonnast ja lähedastest.

Väga suur osa leidis, et juhtide põua taga on see, et ametit pole suudetud atraktiivseks teha naistele. Seda kinnitab ka statistika, mis ütleb, et kõigist rekajuhtidest moodustavad naised vaid 2 protsenti. Lisaks on probleeme noorte inimeste värbamisega. Veokajuhtide keskmine vanus on 40-50 eluaastat.

Naiste tööle meelitamiseks kavatseb IRU ette võtta konkreetseid samme. Näiteks loovad nad spetsiaalse võrgustiku, mis peab reka- ja bussijuhi tööd naistele tutvustama ja seda atraktiivsemaks muutma. Lisaks luuakse naiste jaoks täiendavaid stiimuleid, näiteks preemiaid. Sama kehtib ettevõtjatele, kes naisi värbavad.

Kokkuvõttes leiab IRA, et neil tuleb lähiaastail kõvasti pingutada, et autotranspordi mainet tõsta ja levima hakanud valeväiteid ja müüte kummutada. Siinkohal ootavad nad kõigilt ettevõtetelt oma panust.