Majanduskuritegude büroo arestis «suurtelt kaladelt» 5,7 miljonit eurot

Eesti ainuke majanduskuritegude büroo tegutseb Politsei Põhja prefektuuri all. Enamus luubi all olnud kriminaalasjadest olid läinud aastal omastamised, maksejõuetuse põhjustamised ja raamatupidamise nõuete rikkumised.

Majanduskuritegude uurimine, süüdlaste karistamine ja kannatanud osapooltele kahju hüvitamine on Eesti riigis seni vaeslapse rollis olnud. Seetõttu loodab politsei ja prokuratuur vähendada majanduskuritegude menetlusjääki, minna üle grupipõhisele menetluse, koguda süsteemselt kriminaalteavet ning suurendada jälitusvõimekust.

Prokuratuuri aastaraamat ilmus ajal, mil amet pidas Paides üldkogu. Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles seal, et prokuratuur on tõhusa tööga saatnud kurjategiajtele sõnumi, et «puutumatuid» ei ole. 2018. aastal registreeriti 27 000 kuritegu ning lõplik menetlusotsus võeti vastu enam kui 10 000 inimese osas.