Ränkade kahtluste süü langes taanlastele tagasi

Taani veterinaaramet andis eelmisel nädalal teada, et nad avastasid M.V. Wooli eksporditud külmsuitsukalast listerioosibakteri. «Me teame, et tegemist on Eesti tootjaga, seega seda kala ei toodeta ega valmistata Taanis, vaid tuuakse Taani tarbijale väljastpoolt,» ütles Taani meditsiinilabori Statens Serum Institute esindaja Luise Müller toona. «Me ei saa välistada, et antud toode ei ole rohkem inimesi haiglavoodisse viinud.»