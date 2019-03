Odavlennufirma tühistas ootamatult suvelennud Tallinnast

Easyjeti pressiesindaja Matteo Finitto kinnitas, et nad panevad juulis ja augustis liini kinni, põhjuseks nõudluse langus ehk see, et viimaste kuude jooksul lendab Tallinna ja Milano vahel liiga vähe inimesi.

Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts täpsustas, et liin on «pausi peal» 23. juunist 3. septembrini. Kuna britid lendasid Milanosse kolm korda nädalas, tähendab see seda, et ära jääb 20 lendu. Sügisel lennud tõenäoliselt jätkuvad.

Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe lisas, et kui ühe-kahe reisi tühistamine on normaalne, siis kahe kuu oma kindlasti mitte. «See võib olla seotud lennukite rotatsiooniga Milanos, kus nad lahendavad mingit väga konkreetsest probleemi,» arvas Pärgmäe.

Kommertsjuht rääkis, et seni on neil Easyjetiga olnud head suhted ja pigem näevad nad lennufirmat siin järk-järgult haaret laiendamas. Erinevalt lennufirmast ei täheldanud ta nõudluse langust, öeldes, et Tallinn-Milano liin oli kasvõi talveperioodil hea täituvusega. «Aga muidugi räägib Tallinna kahjuks see, et siit lendamisel Euroopa suurematesse keskustesse on lennuaeg küllaltki pikk.»

Viimastel aastatel on Tallinna Lennujaam teatanud pidevalt reisijate arvu kasvust ja välismaiste lennufirmade huvist. Kas Easyjeti lahkumine võib tähendada trendi ümber pöördumist? Pärgmäe sõnul läheb lennujaamal endiselt hästi, kuid teatavat nõudluse langust võib märgata küll.

Pika ninaga jäänud reisijad saavad aga Easyjetilt piletiraha tagasi. «Me oleme nende inimestega juba ühendust võtnud ja pakkunud neile kas täielikku kompensatsiooni või siis mõnda teist reisi,» kinnitas Finitto.

Tallinnast Milanosse lendab lisaks Easyjetile veel Iiri odavlennufirma Ryanair.