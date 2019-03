Swedbanki aktsia kukub kolinal: pank on kaotanud 8,7 miljardit eurot oma väärtusest

Swedbank on kaotanud viie nädalaga 38 protsenti oma väärtusest.

Swedbanki aktsia hind on kukkunud 130,6 Rootsi krooni tasemele, mis tähendab, et rahapesu skandaali eelse ajaga võrreldes on panga väärtus vähenenud 38% ehk 8,7 miljardi euro võrra.