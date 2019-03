Kinnisvaraarendaja: kerkinud laenuintress tõmbab uusarendustele pidurit

Vaadates kinnisvaraturu üldist seisu, siis peale raha hinna on arendajatele oluliselt kallimaks muutunud ka ehitamine. Peagi rakenduvad uued energiatõhususe nõuded kergitavad ehituskulu veelgi. Samal ajal aga on uute korterite lõpphind püsinud juba paar aastat samal tasemel. Kuna konkurents turul on tihe ja hinnalagi juba märkimisväärselt lähedal, viib see paratamatult pakkumise vähenemiseni. Olemasolevatel tingimustel pole arendamine enam lihtsalt kasumlik. Tekib olukord, kus suur hulk projekte jääb ootama paremaid aegu ning uute korterite valik kuivab kokku. Selles võidujooksus suudavad püsida vaid tugeva finantsilise seljatagusega turuosalised, keda ei hirmuta pikenevad müügiperioodid ning nullilähedased marginaalid, kuid pikas plaanis mõjutab olukord tugevalt ka nende otsuseid.

Seega olen kindel, et tuleviku perspektiivis ei võida praegusest seisust tegelikult keegi – ei pangad, kinnisvaraarendajad ega ka koduostjad. Statistika näitab, et inimeste sissetulekud kasvavad jõudsalt ning kodulaenude väljastamisest on pangad jätkuvalt huvitatud. Samuti soovib suur hulk ostjaid teha oma elukvaliteedis arenguhüppe ning on huvitatud pigem uutest kui vanematest eluasemetest. Samal ajal aga on arendajad sunnitud oma tegevusele pidurit tõmbama. Seega nihkub turu tasakaal nõudluse suurenemise poole kaldu, mis omakorda peaks mõju avaldama pealinna uusarenduste hindade tõusule lähima 12 kuu perspektiivis.