Huawei kasum suureneb hoolimata USA survest

Samas aga näitasid arvud, et harukordselt kahanes Huawei selle haru äri, mis vastutab telekomitaristute varustamise eest. Telekomitaristu äri kasvas 2017. aastal 2,5 protsenti ning varasematel aastatel esines ka üle 20 protsendi suurust kasvu, kuid 2018. aastal kahanes see aasta varasemaga võrreldes 1,3 protsenti.

Huawei on järgmise põlvkonna ehk 5G võrgu seadmete juhtivtootja. Mõned lääneriigid suhtuvad firmasse tõrksalt, sest nad pelgavad, et kui nad lubavad Huaweil rajada nende 5G taristu, siis võib Peking pääseda ligi nende kriitilise tähtsusega taristule.

«Julgeolekumured on Huaweid mõjutanud, sest aina enam riike panevad firma võrguseadmetele piiranguid,» ütles ettevõtte Kaiyuan Capital juht Brock Silvers.

«Lisaks USA juhitud üleilmne liikumine alles algas ning tõenäoliselt see kiiresti ei taandu isegi juhul, kui (USA-Hiina) kaubandussõjas jõutakse leppeni.»

«Me oleme kindlad, et Huaweiga koostööd teha otsustavatest firmadest saavad 5G ajastul kõige edukamad ettevõtted,» sõnas ta.

Ta lisas, et Huawei sõlmis 2018. aastal 5G vallas üle 30 lepingu ning tarnis maailmaturule rohkem kui 40 000 5G baasjaama.

Samas tunnistas Guo võrguseadmete müügi kehvust, kuid rõhutas, et selle põhjustas paus telefonifirmade investeeringutes. Ta on enda sõnul kindel, et 5G tehnoloogia müük tõuseb sel aastal hüppeliselt.