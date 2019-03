Swedbank klaarib arveid: pettusekahtlus tegi lõpu 30-aastasele karjäärile

Panga nõukogu esimees Lars Idermark teataski eile enne aktsionäride üldkoosolekut börsile, et viimaste päevade sündmused on seadnud panga ülisuure pinge alla. «Seetõttu otsustas nõukogu ametist vabastada Birgitte Bonneseni,» teatas Idermark.

Ta märkis, et Bonnesen on kolme ametis oldud aastaga panustanud suuresti panga arengusse ja teinud Swedbankist juhtiva digitaalpanga. Enne Swedbanki tegevjuhtimist ohjas Bonnesen Swedbanki Balti pangandust. Ühtekokku on ta pangas töötanud 32 aastat, alates 1987. aastast.