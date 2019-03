Pangaliidu juht: Swedbanki uudised muudavad rahvusvahelised pangad Eesti osas ettevaatlikuks

Swedbanki nõukogu kutsus täna ametist tagasi panga tegevjuhi Birgitte Bonneseni. Otsus tuli peale Rootsi majanduskuritegude büroo eilset teatas, et panka kahtlustatakse lisaks siseteabe avaldamisele ka suuremahulises pettuses. Erki Kilu sõnul on sellitl uudistel kindlasti teatud mõju Eesti pangandusele.

See omakorda tähendab, et kui viimase aja sündmuste valguses muutuvad pangad veelgi konservatiivsemaks ja ettevaatlikumaks, võib sellega kaasneda negatiivne mõju rahvusvahelises äris osalevatele Eesti ettevõtetele ja välisinvesteeringutele Eestisse, kokkuvõttes kogu Eesti majandusele. «Eesti pangandus on osa kogu maailma pangandusest. Mida paremad on meie suhted teiste pankade ja finantsinstitutsioonidega maailmas, seda paremini toimib pangandus ka Eestis. See avaldub lõpuks kõigi pankade klientide jaoks nii teenuste hindades kui ka laenuintressides,» ütles Kilu.