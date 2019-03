Madis Müller: Swedbanki kliendid ei pea muretsema

Swedbanki nõukogu kutsus täna ametist tagasi panga tegevjuhi Birgitte Bonneseni. Otsus tuli peale Rootsi majanduskuritegude büroo eilset teatas, et panka kahtlustatakse lisaks siseteabe avaldamisele ka suuremahulises pettuses. Müller rahustas panga kliente öeldes, et hoiustajaid see ei mõjuta ning panga lahkumine Baltikumist on väga ebatõenäoline.

Millist mõju avaldavad Swedbanki viimaste päevade uudised Eesti pangandusele?

Uudiste mõju Eesti ja kogu meie Põhja-Balti regioonile kindlasti ei ole positiivne. Tänane uudis Swedbanki juhi vahetumisest Rootsis ei puuduta meid nii otseselt. Üldiselt on aga tegemist näitega sellest, kuidas seotus Põhjamaade pankadega, mis ajalooliselt on Eesti pangandusele palju stabiilsust lisanud, võib omada ka vastupidist mõju.

Laiem mõju Eesti pangandusele võib sellistel probleemidel väljenduda kõrgemates intressides, mida pangad oma tegevust rahastades peavad maksma ja lõpuks ka oma klientidelt tagasi küsima. Seni on negatiivsed uudised eelkõige mõjutanud Swedbanki aktsionäre, kuna puhkenud skandaalide tõttu võib panga kasum olla varasemalt oodatust väiksem ja riskid pangaga seoses suuremad.

Kui tõenöoline on, et ka Swedbank Eesti juht kutsustakse tagasi?

Sellist küsimust kindlasti ei oska me keskpangas kommenteerida.

Olete varasemalt öelnud, et Swedbanki kliendid ei peaks muretsema, siis kas nüüd on muretsemiseks õige aeg? Kas meil võib tulla pangajooks?

Eesti pangad, sh ka Swedbank, on finantsiliselt väga tugevad. Sama võib öelda Rootsi pankade kohta grupi tasemel. Seetõttu hoiustajatel küll muretsemiseks mingit põhjust ei ole.

Kas Teie hinnangul võib Swedbanki skandaal võtta Danske rahapesuskandaali mõõtmed?

Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid on varasemalt teada andnud, et nad uurivad Swedbankiga seotud asjaolusid. Enne selle töö tulemuste nägemist on väga raske anda täpsemaid hinnanguid võimalike probleemide ulatuse kohta. Eesti Pank avalikustas mullu oktoobris erakorraliselt välisarvelduste käivete mahud pankade lõikes. Sellest on selgelt näha, et Swedbanki tegevus Eestis on olnud erinev Danskest, kelle jaoks mitteresidentide teenindamine oli palju mahukam äriliin.

Eesti Pangani ei ole jõudnud Swedbanki poolt Rootsis tellitud raportit, millele eile uudistes viidati. Uudistes mainitud enam kui 100 miljardi euroni ulatunud summad on ligikaudu võrdsed Swedbanki kõigi klientide poolt viimase kümne aasta jooksul algatatud piiriüleste maksete kogumahuga. Kindlasti ei saa kõik Swedbanki klientide maksed olla seotud Vene rahaga või olla muidu kahtlased.

Kas või kui tõenäoline on see, et Swedbank otsustab Baltikumist lahkuda?