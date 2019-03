Swedbanki juht lasti lahti

«Viimaste päevade arengud on pannud panga ülisuure pinge alla. Seetõttu otsustas nõukogu ametist vabastada Birgitte Bonneseni,» ütles nõukogu esimees Lars Idemark. Ta lisas, et Bonnesen on oma kolmeaastase ametiaja jooksul panustanud suuresti panga arengusse, luues juhtiva digitaalpanga.