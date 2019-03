Must päev Swedbankis: lisaks Bonnesenile nõudsid aktsionärid ka teiste juhtide vallandamist

«Viimaste päevade arengud on pannud panga ülisuure pinge alla. Seetõttu otsustas nõukogu ametist vabastada Birgitte Bonneseni,» ütles nõukogu esimees Lars Idermark. Ta lisas, et Bonnesen on oma kolmeaastase ametiaja jooksul panustanud suuresti panga arengusse, luues juhtiva digitaalpanga.

Panga nõukogu alustas täna protsessi leidmaks Swedbankile uue tegevjuhi. Ajutise juhina jätkab panga finantsjuht Anders Karlsson. Nõukogu esimees Lars Idermark andis meediale kommentaare Stockholmis kohaliku aja järgi kella 12–14 vahel, sõltuvalt aktsionäride üldkoosoleku kestvusest.

Ajutine juht Karlsson ütles aktsionäride koosolekul, et tema hinnangul oleks pidanud Swedbank paremini selgitama rahapesu osas tekkinud kahtlusi, kuid seda piiras pangasaladuse hoidmise kohustus. Ta rääkis ka usalduse kadumisest ning lisas, et pank ei saa üksi võidelda rahapesu vastu vaid siin tuleb koostööd teha teiste ametiasutustega.

Väidetavalt olid panga kolm suurimat aktsionäri – Folksam, Alecta ja AMF – Bonneseni jätkamise vastu, nõudes teisipäevasel omanike koosolekul tema lahkumist. Rootsi aktsionäride ühenduse juht Joacim Olsson ütles koosolekul, et Bonneseni vabastamisest ei piisa ja terve Swedbanki juhatus peaks ametist taganema. Ta soovitas nõukogul otsida kiiresti uued juhatuse liikmed, kes taastaksid usu Swedbanki.

Aktsionärid hääletasid koosolekul ka Swedbanki nõukogude liikmete ametisse jätmise üle. Nad leidsid suhteliselt üksmeelselt, et nõukogu liikmed – Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Magnus Uggla ja Anna Mossberg – võivad ametis jätkata.

Bonnesen peale vallandamist: arvestage, et ma pole vaene

Bonnesen ütles intervjuus Rootsi ajalehele Expressen, et tunneb, et pole mida valesti teinud. «Ma olen pangas olnud enam kui 30 aastat ning ma olen uhke kõige üle, mida ma pangas teinud olen. Absoluutselt, seda ma olen,» ütles ta.

Intervjueerija küsimusele, kas Bonnesen tunneb, et ei ole midagi valesti teinud, vastas Swedbanki eksjuht jaatavalt.

Ta märkis, et viimased kuus kuud on olnud stressirohked, ent kõik saab korda. «Kui pank on su südame lähedal, siis võitled selle eest, mida pead õigeks. Ma teen seda,» rääkis ta Expressenile.

Ajakirjaniku küsimusele, mida temast edasi saab, vastas Bonnesen, et seda tuleb panga käest küsida. «Nüüd algab mu uus elu,» ütles ta. «Ärge unustage, et ma ei ole vaene. Ja varsti olen 63..» lisas ta.

Bonnesen ei lahku aga tühjade kätega – tema lahkumishüvitis on tervelt 21,5 miljonit Rootsi krooni ehk pea 2,1 miljonit eurot, kirjutavad Rootsi väljaanded.

Mis juhtub Eestis?