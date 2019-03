Õppetund: Isamaa peasekretäril Priit Sibulal oleks pensioniks kogutud 40 Eesti keskmist palka

«Kui võtta alguspunktiks aasta 1999 ning eeldada, et Priidu palk kasvas sujuvalt aastani 2011, mil temast sai riigikogu liige (millest alates on ta palk avalik), siis 2%-se säästmismäära ning 4%-se tootlusega oleks ta ise suutnud selle ajaga panna kõrvale sääste ligi 17 500 euro väärtuses,» arvutas Jüristo.

Samas möönis ta, et need arvutused ei ole muidugi täpsed, aga mastaapide hoomamiseks sobivad küll. «Need on siis alternatiivid sellele, kui Priit oleks selle 2% (mis 1999. aastal oli tema palga puhul 76 krooni või tänases vääringus ca €5) endale kätte saanud ja eeldatavalt siis oma SMS-laenude tagasimaksmiseks kulutanud,» kirjutas Jüristo.

52 000 eurot on ligikaudu 40 Eesti keskmist kuupalka ja 120 kuu keskmist pensioni. Sibulal on pensionini veel ligi veerand sajandit kogumisaega.

Ettevõtja Raivo Hein säutsus irooniliselt, et välja tuli järgmine majandusinimene, kes lihtsalt väidab, et 2+2=3. «Uuringuid, kas nii on, nad teinud ei ole. Ja ei olegi vaja teha. Aga tõsiselt, väga kurb on vaadata valetamist, vassimist, faktide moonutamist, demagoogiat, mis sealt tuleb. Lihtsalt öövastav!»