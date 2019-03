Viljafirma hiigelvõlg on veelgi paisunud

«Meie äri eripära on, et põllumees ostab meie käest kevadel sisendid, maksetähtaeg on sügisel ja meie saame põllumehe käest vastu vilja, millega omavahel tasaarveldame,» kirjeldas Oilseeds Trade’i juht Veikko Vahar, lisades, et enamiku võlglastega on tasumine kuni sügiseni kokku lepitud, kirjutab Äripäev.