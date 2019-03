Ränkade kahtlustuste alla jäänud perefirma: meil on tõendid, et see oli Taani süü

Taani veterinaaramet andis läinud nädalal teada, et nad avastasid M.V. Wooli eksporditud külmsuitsukalast listeeriabakteri. «Me teame, et tegemist on Eesti tootjaga, seega seda kala ei toodeta ega valmistata Taanis, vaid tuuakse Taani tarbijale väljastpoolt,» ütles Taani meditsiinilabori Statens Serum Institute esindaja Luise Müller nädalapäevad tagasi. «Me ei saa välistada, et antud toode ei ole rohkem inimesi haiglavoodisse viinud.»

Samas lisas Müller kohe juurde, et kuna hukkunud olid kõik olid nõrgenenud immuunsusega või kannatasid samal ajal mõne teise haiguse käes, siis pole täpselt teada, kas nad surid ikka listerioosi tõttu.

Kelle karvane käsi on mängus?

Nädal aega hiljem on selgunud, et Taani pool, eelkõige M.V. Wooli sealne edasimüüja Food For You, eksis. Vähemalt nii väidab kalatööstuse pikaaegne juht ja omanik Mati Vetevool. Ta rääkis Kuku raadio saates «Majandusruum» (mida veavad Postimehe ajakirjanikud Lennart Ruuda ja Harry Tuul-toim), et tema käes on dokumendid, kust selgub, et edasimüüja hoidis külmsuitsukala 5 kraadi juures ja ka laboriproovid võeti samal temperatuuril.

«Kuna meie poolt oli ette kirjutatud, et kala peab olema temperatuuri juures 0 kuni 4, tähendab see seda, et nemad rikkusid külmaahelat ja hoiurežiimi, mistõttu võis ka bakter hakata kasvama,» rääkis Vetevool, kelle sõnul on listeeria bakter, mis alustab just viie kraadi juures jõudsalt paljunemist.

«Seepärast tulidki halvad näitajad, ja selles süüdistati meid. Kuid samas jäi neil endale märkamata, et nad olid külmaahelat rikkunud,» lisas pikaaegne kalaettevõtja. «Meil on selle kohta nüüd ümbelükkamatud tõendid,» tõstis Vetevool laualt paksu paberipaki. Ta rõhutas, et nende kala on Eestis kümneid ja kümneid korda testitud ja kõik proovid on vastanud täielikult kehtivatele piirmääradele.

Vetevool viitas ka ühele Taani nakkushaiguste professorile, kelle sõnul pole isegi Taanis päris täpselt välja selgitatud, millesse inimesed täpsemalt surid. «Aga nemad (Taani veterinaaramet-toim) on hakanud kohe meid süüdistama. Ma ei tea, millest see tuleb. See jääb mulle arusaamatuks. Kas siin on kellegi karvane käsi mängus või mitte,» arutles ettevõtja.

«Me pole kaamelid, isegi mitte ühe küüruga»

Kuidas nii ränk süüdistus inimlikult mõjub? Mis saab ettevõtte mainest? Vetevool ütles, et ta ise eriti verest välja ei löönudki. «Vastasel juhul oleksin ilmselt infarkti saanud,» tunnistas ta. «Aga kuna ma teadsin, et meil on kõik korras, siis hakkasin koguma tõendeid ja tundub, et see on ka vilja kandnud.»