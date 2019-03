Swedbanki tabasid vaid halvad uudised

Rootsi majanduskuritegude uurimise amet korraldas eile Swedbanki peakontoris läbiotsimise. Ameti pressiesindaja Niklas Ahlgren kinnitas Rootsi rahvusringhäälingule SVT, et informatsioon vastab tõele ning lisas, et läbiotsimine on seotud eeluurimisega, millest amet teavitas avalikkust kuu aega tagasi. «Ma ei saa rohkem kommenteerida, sest tegemist on käimasoleva uurimisega,» ütles Ahlgren.