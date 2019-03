Autoliidu juht: uus kallim kütus on natuke poliitiline populism

Jutt käib viimastel päevadel tohutult laineid löönud uuest nõudest, mis näeb ette, et alates 1. aprillist ehk tuleva nädala esmaspäevast peab bensiin 95 sisaldama palju rohkem etanooli, vähemalt 6,4 protsenti. See langetab uue nimega E10 bensiini energiasisaldust ning tõstab liitrihinda mitme sendi võrra kallimaks.

«Eks kogu see bioteema on natuke poliitiline populism,» leidis Sillat, viidates sellele, et kuigi Euroopa Liit võimleb keskkonnasäästlikkuse nimel kõvasti, siis moodustame me siiski vaid ühe kuuendiku tervest maailmas. «Kui ülejäänud maailm saastab rõõmsalt edasi, siis mis kasu sellest on?»

Siiski peab ta põhimõttelist sammu – anda lastele ja lastelastele üle anda võimalikult puhas maailm – väga oluliseks. «Printsiipi ma ei vaidlusta, kuid paljud meetodid selleni jõudmiseks on küsitavad,» leidis ta, tuues näiteks, et kui etanooli tehakse toiduks mõeldud põllukultuuridest, siis võib see omakorda kaasa tuua mõnel pool maailmas toiduprobleeme.

Biokütuse lisamise nõue tuli meile Euroopa Liidust, kusjuures Eesti viimane riik, mis sellele üle läks. Seetõttu peab Sillat E10 bensiini kõrgemat hinda vabaduse hinnaks. «Kui me ühest liidust (Nõukogude Liit-toim) tulime, siis seal olid piirangud. Ei maksa arvata, et teises liidus (Euroopa Liidus-toim) neid piiranguid ei ole.»

Sillat pidas seda siiski normaalseks asjade käiguks. «Täiesti nii, et me mitte kuhugi ei kuulu, ei saa tänapäevases globaliseeruvas maailmas tegutseda. Seega peame me tegema ikkagi enam-vähem nägu, et me Euroopast tulevaid reegleid täidame,» rääkis autoliidu juht. Ta lisas, et tegelikult on võimalik E10 kasutuselevõttu kasvõi Euroopa organitel küllaltki lihtsalt kontrollida.

Hommepäev mootor rikki ei lähe

Inimestel on tekkinud palju küsimusi, missugustele automarkidele ja mudelitele uus E10 bensiin sobib ja missugustele mitte. Kuigi AMTEL on avaldanud selle kohta detailse ülevaate, tõi Sillat välja ka mõned rusikareeglid, millest lähtuda. «Sissepritsega ehk uuemale mootorile see kütus sobib, karburaatormootorile ei pruugi sobida.»

Laia pintsliga tõmmates tähendab see, et E10 peaks sobima kõigile pärast 2000. aastat toodetud autodele, kuigi on mõningad erandid (neid saab AMTELi ülevaatest-toim). Samas kõige uuemad autod, samuti sportautod, tangivad nagunii bensiin 98, mistõttu neid muudatus eriti ei puudutagi.

Teine küsimus, mis inimestel tekkinud, on see, et mis juhtub kui tankida kogemata uut kütust autole, millele see tegelikult ei sobi. Sillat rahustas, et midagi hullu ei juhtu: ei ole nii, et kui sisse kallad, laguneb ära. Vahe võib eksperdi sõnul ilmneda alles pärast 100 000 kilomeetri läbimist, mõnel juhul veel kauem. Põhjus on selles, et etanool võib pärast teatud aega hakata hävitama vanemate mootorite teatud detaile.