Swedbanki peakontoris toimus läbiotsimine

Ameti pressiesindja Niklas Ahlgren kinnitas, et informatsioon vastab tõele. Ta lisas, et läbiotsimine on seotud eeluurimisega, millest amet teavitas avalikkust kuu aega tagasi. «Ma ei saa rohkem kommenteerida, sest tegemist on käimasoleva uurimisega,» ütles Ahlgren.