Uuring: pea pooled inimesed ei taha käia täiskohaga tööl

«Eesti seadusandlus ja tööandjate konservatiivne hoiak soosivad pigem traditsioonilise iseloomuga tööd,» kommenteeris Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra kohalikku vaadet. «Vähesed organisatsioonid on valmis pakkuma töötajale sobivat töövormi ja –rütmi. Näiteks olukord, kus ühel ametikohal töötab kolm inimest, kellest üks käib töö kõrvalt koolis, teine tahab olla väikese lapsega rohkem kodus ja kolmas põgeneb talveks soojemasse kliimasse, on hetkel Eestis väga erandlik,» kirjeldas Kaldra.

«Räägitakse küll, et tööturult eemal olevaid inimesi tuleb tööle meelitada, aga seadusandluse poolt toetatud töövormid ei tule selle ootusega kaasa. Täna on nendel ettevõtjatel tööturul konkurentsieelis, kes lepivad töötajaga kahepoolselt kokku milleski, mis pole seaduse mõttega alati kooskõlas, aga see ei peaks nii olema. Seadus peaks kohanema tööturu ootustega, mitte segama kokkulepete sõlmimist.»