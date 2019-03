Äripäeva peatoimetaja: Swedbanki ähvardab Eestis kasumitorm

Peamine turu mõjutaja praegu on Nordea lahkumine ning paradoksaalsel kombel võivad SEB ja Swedbank teha Eestis tänavu nii hiiglasliku kasumi, et suisa piinlik hakkab. Eriti selles valguses, et mõni aasta tagasi lobistati endale riigikogus välja ju tulumaksusoodustus dividendimaksetelt.