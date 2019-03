Eesti Pank eraldas veerandi kasumist riigieelarvesse

Nõukogu suunas eelmise aasta kasumist kolmveerandi ehk 10,4 miljonit eurot keskpanga kapitali tugevdamiseks. Eesti Panga kapital on kasvanud ligi 0,5 miljardi euroni, pikaajaline eesmärk on kasvatada kapital 1,5 miljardi euroni. Euroala keskpangad on rahapoliitika eesmärgil ostnud kokku 1,5 triljoni euro eest varasid, mille tulusid ja riske jagatakse ühiselt ning Eesti Panga osa sellest moodustab 4,2 miljardit eurot, teatas Eesti Pank.

Alates 1992. aastast on Eesti Pank oma kasumist eraldanud riigieelarvesse kokku 153,3 miljonit eurot.

«Eesti Panga tegevusega kaasnevate finantsriskide tõttu on keskpangal oluline tugevdada oma kapitali. Panganõukogu pikaajaline eesmärk on luua piisavalt reserve, et probleemide korral saaks keskpank hakkama riigi abita,» ütles keskpanga nõukogu esimees Mart Laar. «Samas pidas nõukogu siiski oluliseks jätkata juurdunud tava ja eraldada 25 potsenti kasumist riigieelarvesse,» lisas ta.

Eesti Pank sai mullu euroala keskpankade ühistegevusest – rahapoliitika ja sularaha emissioon – tulu 38,2 miljonit eurot, aasta varem oli sama näitaja 32,7 miljonit eurot. Eesti Panga põhitegevuskulud olid eelmisel aastal 19,7 miljonit eurot, kahanedes aastaga umbes 60 000 euro võrra.