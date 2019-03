SVT: Swedbanki Eesti harust voolas läbi 135 miljardit eurot riskantset mitte-residentide raha

SVT teatel on Swedbanki siseraport jõudnud järeldusele, et pank on Eesti harus jätnud täitmata rahapesuvastaseid kohustusi. SVT andmetel läbis kümne aasta jooksul Eesti haru ligi 135 miljardi dollari ulatuses mitte-residentide, eelkõige Vene klientide raha, vahendab Financial Times.