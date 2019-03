Hiina president ostab Euroopat kokku

Xi Jinpingi Euroopa turnee on alanud justkui suure ostlemisretkena, mille käigus on lühikese ajaga kirjutatud välja kümnete miljardite eurode jagu investeeringuid. Pekingi taskud on sügavad, sest Xi taga seisab suuruselt maailma teine majandus ning selle ressursside kasutamise üle otsustab paljuski vaid tema ise ja talle lojaalne kompartei ladvik.

​Kõigi investeeringute taga on samas hoolikalt kalkuleeritud geopoliitiline strateegia, mis ei vaata ajas ette mitte kümme või kakskümmend, vaid pigem sada aastat. Hiina siht on ühene: saada maailmas majanduslikult ja sõjaliselt domineerivaks superjõuks. Siiani on see tiitel kuulunud USA-le.