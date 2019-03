Venemaa majandusminister: sõltuvus naftahinnast on langenud

«Kui meil ei oleks möödunud aastal olnud seda uut süsteemi, oleks see naftahindade langus, mida me aasta lõpus nägime, kus barreli hind kukkus 86 dollarilt 50 dollarile, viinud majanduskriisini. Uues reaalsuses tulime sellest rahulikult välja,» ütles Oreškin pärast kohtumist rahandusministeeriumi kõrgete ametnikega.

«Nüüd juhatuse kohtumisel öeldi, mis naftahindade tasemel eelarve ja maksebilanss tasakaalus on (esimene peaminister ja rahandusminister Anton Siluanov ütles, et tasakaal saavutatakse hinnaga 35-45 dollarit barreli kohta). See arv on pool sellest, mida Saudi Araabia vajab,» sõnas ta.

«Selles mõttes vahetasime me nendega kohad. Nüüd on Saudi Araabia nõrgim lüli ja see lubab meil end palju enesekindlamalt tunda. See makromajanduslik konstruktsioon on Vene majanduse stabiilse arengu garantii,» lausus Oreškin.