Vene meedia: Ford võib Vene turult lahkuda

Samas kirjutas Kommersant ka, et on võimalik Fordi täielik lahkumine Vene turult, kuivõrd tehaste säilitamiseks oleks vaja eriinvesteeringute lepet, mida Kommersandi andmeil firma allkirjastada ei plaani.

Vene-Ameerika kaubanduskoja juht Aleksis Rodzianko ütles kohtumise järel välisminister Sergei Lavroviga, et Fordi plaan on seotud laiema restruktureerimisega autotööstuses.

«Fordi jaoks on see globaalne küsimus ja küsimus selle kohta, kuidas nende Euroopa frantsiis välja näeb, kuidas nad töötavad Lääne-Euroopas ja laiemalt osa nende Euroopa strateegiast, mis ei ole Venemaa spetsiifiline,» ütles Rodzianko telekanalile Rossija-24.

«Nagu tavaliselt, paar aastat tagasi oli lugu General Motorsiga, mis on jätkuvalt aktiivne osaline meie kaubanduskojas ja müüb aktiivselt oma autosid siin Venemaal. Seega ma arvan, et Ford lihtsalt ei lahku. See on lihtsalt globaalne restruktureerimine autotööstuses, kus on nüüd mõningane surve,» ütles kaubanduskoja juht.