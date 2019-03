Peep Peterson: 500 kuni 700 eurost palka teenivad inimesed peaksid kiiremas korras töötukassasse minema

Peterson nõustus SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori väitega, et ettevõtete äritegevuse ümberkorraldusega kaovad madalapalgalised töökohad. «Meie sõnum on see, et koondamisi hakkab veel tulema. Oleme seetõttu teinud töötukassaga koostööd. Inimesed, kes teenivad täna 500-700 euro suurust palka, peaksid juba täna võtma ennetavalt töötukassa karjäärinõustajaga ühendust. Eriti, kui nad töötavad tootmissektoris,» ütles Peterson. Tema soovituse kohaselt tuleks vaadata, mis koolitusi töötukassas pakutakse. «Kui koondamise ja ettevõtete sulgemise uudiseid tuleb veel, siis on parem, kui oled juba hakanud muutuseks valmistuma,» lisas Peterson.

Küsimusele, mis sektoris võib koondamisi järgmisena tulla, ütles Peterson, et ametiühingute keskliit on seda oma haruliitudega arutanud ning tööstussektoris on näha, et halbu uudiseid võib tulla. «Eelkõige ikkagi rõivatööstuses. Samas on ka elektroonikaettevõtteid, mis on suunatud madalapalgalisele tööjõule ja kus ei ole suudetud oma ettevõtte tootmist automatiseerida. Ka nendel töötajatel on kindlasti vaja võtta töötukassaga ühendust juba täna, enne seda, kui nad kaotavad töö kas automatiseerimise tõttu või muul põhjusel,» rõhutas ta.

Peterson ütles ka, et tööandjad ei taha tihti inimesi koolitustele lasta, sest neil on töötajaid vaja, aga praeguses olukorras on väga oluline, et töötaja seisaks enda eest ning ennetakse raskeid aegu. Ta nõustus ka sellega, et vanematel, mitmekümne aastase staažiga töötajate jaoks on ümberõpe keerukam, kuid proovima peab.

«Me oleme proovinud suunata inimesi regulaarselt koolitustele. Näiteks bussijuhtidel on suureks abiks tulnud see, et nad peavad iga viie aasta tagant veetma nädala koolis. Praegu ei ole muud teha, kui see tee ette võtta. Ega keegi ei taha jääda koju pihkule. Millal see eelpensiongi hakkab? Täna vajatakse töökäsi ja kui on soov tööl käia, siis on šanss uus amet leida suurem, kui paari aasta pärast,» lisas ta.

Baltika ja Sangari puhul on vaieldud, kas ettevõtete probleemid peituvad kõrgetes tööjõukuludes või ajale jalgu jäänud ärimudelites. Peterson rõhutas, et kiire palgatõus oli tegelikult ette teada. «Praegu on näha, et ettevõtetel, kes on valinud digitaliseerimise ja automatiseerimise suuna, läheb hästi. Samas kui ettevõtte läheb digitaalseks, siis tuleb osadel töötajatel ikkagi töötukassa poole pöörduda ning kui tuleb majanduskriis, siis on see ka vältimatu. Niisiis täna jalad selga ja kohe nõustamisele ning mõtlema, mis need uued võimalused on!» ütles Peterson.