Smartlynx: Probleemide kuhjudes lennud hilinevad

Asjaolu, et nii paljud lennuettevõtjad peavad seda vajalikku ettevaatusabinõu rakendama ja õhusõidukid maa peal hoidma, kuni on valminud täielik uuring, mõjutab oluliselt lennufirmade sõiduplaane. Smartlynx Airlines lendab ainult Airbusi lennukitega, aga me kõik loodame, et uurimise lõpptulemus tagab, et Boeingu õhusõidukid on täiesti ohutud.

Mis on kõige pikem hilinemine, mis on Smartlynxil olnud?

Cabo Verdes mõni aasta tagasi. Me korraldasime reisijatele hotellis ööbimise. Selle juhtumi põhjustas lennumeeskonna puudumine. Meil oli tipphooaeg ja meeskond ei saanud lihtsalt lennata. Nimelt on meil kindlad reeglid, kui kaua tohib meeskond järjest lennata, ja kui see aeg on ületatud, siis ei saa õhku tõusta. Selles olukorras pidime laskma meeskonnal puhata.

Näiteks Tallinnast teeme tšarterlende, mis tähendab, et meil pole nii palju lennukeid ega meeskondi kui tavalistel lennufirmadel. Seega võib tipphooajal probleeme tekkida. Näiteks kui väljumine hilineb, siis see mõjutab lennumeeskonna töötunde ja see omakorda lennujaama vabade maandumisaegade saadavust. Asjad hakkavad kuhjuma ja nii tulevadki pikad hilinemised, mille vastu ei saa me midagi teha.

Kui tihti juhtub, et hilinemise põhjustab lennujaama vaba koha puudus?

Ei-ei, lennujaamad on väga hästi õlitatud masinad. Mis võib juhtuda, on see, et kaotame lennujaamas koha. Seda tuleb ette suurtes lennujaamades, kus on väga tihe liiklus. Kui oma vaba maandumisaja lennujaamas kaotame, peame järjekorras ootama ja see võib oluliselt aega võtta. Lennujaamadel on lennuplaanid ja kui meie lend ei saa punktis A õigel ajal tehniliste probleemide tõttu startida, siis võime hilinemise tõttu kaotada oma maandumisaja sihtkohas B.

Näiteks Antalya lennujaamal on kindlad plaanid ja kui me hilineme, siis kaotame oma koha nende lennuplaani järjekorras. Seda tuleb tihti ette. Kui hilinemine on märkimisväärne ning lennujaama koha saamine võtab ka palju aega, siis võib juhtuda, et meeskonna lennutunnid saavad täis.

Suurtel lennufirmadel on rohkem maandumisaegu ja rohkem meeskondi, kes saavad lendu asendada.

Kas reisijate teadlikkus lennuohutusest on kasvanud?

Statistiliselt pole põhjust karta. Lendamine on kõige ohutum liikumisviis. Kas hirm on alla läinud, seda ei oska öelda. On ikka inimesi, kes kardavad reisida.

Ka reisijad põhjustavad probleeme Smartlynxi turvajuht Mara Steinberga:

Meil on tõesti olnud imelikke juhtumeid. Oleme pidanud reisijaid lennukist välja tõstma, sest nad ei käitunud viisakalt. Seda juhtub eriti tšarterlendudel, kus inimesed lendavad puhkusele. Kui meeskond näeb, et reisija käitumise tõttu ei ole neil võimalik kuue tunni pikkusel lennul oma tööd teha, siis nad paluvad politsei abi.

Kõige rohkem tekib probleeme joobes reisijatega, kes kipuvad sageli ka lennukis suitsetama. Samuti on olnud juhtumeid, kus reisija on füüsiliselt agressiivne. Meie meeskonnad on treenitud selliste reisijatega suhtlema, kuid oleme pidanud tegema ka peatuse, et reisija välja tõsta. Näiteks eelmisel aastal oli juhtum, kus tegime kütusepeatuse ja selle ajal tõstsime reisija maha.