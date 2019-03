Kinnisvarafirma Virumaa Invest kolib kesklinnakontorist äärelinna

Seni Rakvere kesklinnakontoris Laada tänaval tegutsenud kinnisvarafirma Virumaa Invest OÜ kavatseb kolida äärelinna, et bürookuludelt kokku hoida.

“Tänase seisuga on Rakveres äripindadel ülepakkumine ja rentnik saab valida. Elamupinnaga on vastupidi: kõik, mis rendile tuleb, see ka kaubaks läheb.”