Väikestel tööstusettevõtetel tuleb digiteerida ja tõhustada tootmist

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) hinnangul tasub kõrge kasumipotentsiaaliga väikeettevõtetel samm lähiajal ära teha, et tagada kasv ning konkurentsivõime eksporditurul.

“Sektoris valitseb tuntav tööjõupuudus, mida on eriti hästi näha metallitööstuses. Tööjõudefitsiidist tingitud kõrged palgad söövad ära kasumi ning raha tuleb suunata pigem tööjõukulusse kui arendustegevusse,” selgitas EAS-i tööstuse digiteerimise ja tootearenduse teenusejuht Karina Tomba.

“Tulevikus jäävad ellu need ettevõtted, kelle tootmine on efektiivne. See tähendab protsesside arendamist ettevõtte sees, paindlikkust ja automatiseerimist, vaid nii kasvab li­sandväärtus ning suureneb kasumlikkus,” lisas Tomba.