Eestlased jõukaks: rahahulk kasvab kiiremini kui laenumaht

Eluasemelaenude kasv jätkus veebruaris endises tempos, kuid tarbimislaenude ja autoliisingute võtmine on veidi vähenenud.

Hoiuste kasv on endiselt kiire, kuid ettevõtted on viimastel kuudel võtnud laenu varasemast vähem, märkis Eesti Panga ökonomist Jana Kask keskpanga kommentaaris.

Enamiku muude majandussektorite laenumaht on jäänud samaks või veidi vähenenud, üksnes kinnisvarasektori ettevõtted on laenamist suurendanud, sedagi mõõdukas tempos.

Eluasemelaenude keskmine intressimäär veebruaris ei muutunud ja jäi 2,5 protsendi tasemele. Pikaajaliste ettevõttelaenude keskmine intressimäär tõusis 3,4 protsendini. Ettevõttelaenude keskmine intressimäär ongi ökonomisti sõnul kuude lõikes üsna heitlik ja sõltub sellest, mis projekte ja mis mahus sellel kuul rahastati. Siiski on alates eelmise aasta keskpaigast intressimarginaalid ka üldiselt pisut suurenenud.

Hoiuste kasv on endiselt kiire. Nii Eesti ettevõtete kui ka majapidamiste hoiused suurenesid veebruaris aastatagusega võrreldes 9 protsenti. Mitteresidentide hoiuste osakaal reaalsektori hoiustes on aastail 2015–2018 märkimisväärselt vähenenud, tänavu veebruaris jäi see alla 7 protsendi.