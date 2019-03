Seeder: tahame teise pensionisamba erastada, mitte riigistada

Samas möönis Seeder, et teise samba pikemad arutelud seisavad meil veel ees, aga samas lubas ta, et sel nädalal need kindlasti tulevad. «Kes ei soovi teise sambaga jätkata, sellel on vabadus see raha välja võtta. Investeerida mujale, maksta kinni oma pikaajalised laenud näiteks,» rääkis Seeder.