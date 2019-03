Richard Branson nõuab uut Brexiti referenumit, nimetab lahkumist katastroofiks

Branson kritiseeris reedel avaldatud blogipostituses teravalt peaminister Theresa Mayd, leides, et ta ei seisa enam Ühendkuningriigi huvide eest ja on seadnud prioriteediks hoopis oma erakonna maine päästmise. Branson, kes Suurbritannias ise enam ei ela, leidis, et rahvas peaks saama uue võimaluse hääletada lahkumise üle.

«Inimestel on nüüd palju parem arusaam sellest, mida tähendab Euroopa Liidust lahkumine tegelikult. Ma arvan, et lisaks minule on ka paljud teised inimesed lahkumise üle meelt muutnud. Valitsus peab jätma nüüd kõik võimalused lauale ja andma rahvale viimase sõna,» kirjutas Branson.

Veel samal päeval tulid Suurbritannias tänavatele protestima sajad tuhanded inimesed, kes nõudsid uut hääletust. May on siiani teise referenumi täielikult välistanud, kuid opositsioon avaldab talle tugevat survet. Analüütikud arvavad siiski, et teise hääletuse korraldamine ei leiaks parlamendis piisavalt hääli.