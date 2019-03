Kohus peatas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel automaatide hankelepingu sõlmimise

21. märtsil halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Sig Sauer Inc Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuste tühistamist, millega tunnistati teise pakkuja, Lewis Machine & Tool Company, verifitseerimine edukalt lõppenuks ning nende pakkumus edukaks.

Sig Saueri hinnangul oli hange õigusvastane, kuna verifitseerimine toimus vastuolus hankedokumentide tingimustega.

Sig Sauer soovis ka esialgse õiguskaitse rakendamist, millega peatataks kohtumenetluse ajaks võitjaga lepingute sõlmimine ning halduskohus rahuldas selle taotluse keelates Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel riigihankes 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade hankelepingu sõlmimise Lewis Machine & Tool Company’ga kuni lõpliku kohtulahendi jõustumiseni.

Kohtu hinnangul on Sig Saueril esialgse õiguskaitse vajadus hankelepingu sõlmimise keelamise osas, kuna hetkel on hankeleping kehtiv ja hankijal ei oleks piirangut võitjaga leping sõlmida, mis aga omakorda oleks Sig Saueri jaoks pöördumatu tagajärg.

Kohtu hinnangul on asjas ka suurem avalik huvi, kuna on oluline, et Eesti kaitsevägi oleks varustatud kaasaegsetele nõuetele vastavate automaattulirelvadega.

«Olukorras, kus kaitseväe poolt kasutatud tehnika vananeb, mõjutab see otseselt riigi kaitsevõimet. Samas ei ole kohtul põhjust arvata, et praegusel hetkel kaitseväe kasutuses olevad automaatrelvad oleksid niivõrd vananenud, et riigi kaitsevõime seisukohast tulenevalt oleks hädavajalik nende välja vahetamine juba enne vaidluse lõppemist käesolevas asjas,» selgitas kohus.

Kohus leidis samas, et kui relvade vajadus oleks olnud kriitilise tähtsusega, siis oleks hange kuulutatud välja oluliselt varem kui seda tehti. Kõige mahukamad eeldatavad relvade ostud olid kavandatud järgnevateks aastateks ja need tähtajad ei ole veel saabunud ning kohtul puudub alus arvata, et vaidlus kohtumenetluses veniks sedavõrd, et reaalsete tarnetega ei ole võimalik alustada algselt tarneteks kavandatud ajal.

Kohus märkis ka, et kuigi esialgse õiguskaitse kohaldamine on tõenäoliselt vastuolus Lewis Machine & Tool Company huviga hankelepingu sõlmimiseks, ei tooks see neile kaasa pöördumatuid tagajärgi.

«Kui hankemenetlus osutub õiguspäraseks ja kaebus jääb rahuldamata, siis ei kaota LMT võimalust sõlmida vastustajaga hankeleping. Lepingu sõlmimine võib vaid edasi lükkuda,» tõdes kohus.

Halduskohtu esialgse õiguskaitse määruse saab vaidlustada 10 päeva jooksul.