Saksamaal sarjati teravalt Itaalia liitumist Hiina taristuprojektiga

«Transpordiühenduste laiendamine Euroopa ja Aasia vahel on iseenesest hea asi, kuni Euroopa autonoomia ja suveräänsus pole ohustatud,» ütles EL-i eelarvevolinik Günther Oettinger.

Kuid Oettinger pidas murettekitavaks, et «Itaalia ja teiste Euroopa riikide strateegiliselt tähtis infrastruktuur, nagu energiavõrgustikud, kiirrongiliinid või sadamad ei ole enam Euroopa, vaid Hiina käes».

Märkides, et EL-i liikmesriigid ei võta vahel adekvaatselt arvesse riiklikke ja Euroopa huve, pakkus Oettinger, et tasuks kaaluda Euroopa vetoõigust või Euroopa nõusoleku nõuet Euroopa Komisjoni kaudu.

«Maailmas, kus tegutsevad hiiud nagu Hiina, Venemaa või meie partner USA, saame ellu jääda vaid ühtse EL-ina,» lausus Maas ajalehele Welt am Sonntag.

«Ning kui mõned riigid usuvad, et nad võivad ajada tarka äri Hiinaga, tabab neid üllatus, kui nad ärgates end sõltuvuses leiavad.»

Euroopal on olnud probleeme sidusa strateegia leidmisel Hiina suhtes. Ühelt poolt vajatakse hädasti Hiinat kaubandusliitlasena, kuid teisalt teevad ettevaatlikuks selle riiklikud ambitsioonid ja suurenev globaalne mõju.

Suure riigivõlaga ja tehnilises majanduslanguses olev Itaalia on huvitatud majandussuhete suurendamisest Hiinaga.

Peking on eriti huvitatud Itaalia sadamatesse investeerimisest, et eksportida nende kaudu oma kaupa Euroopasse. Samal ajal hoiatatakse Roomat, et vältida tuleb Kreeka Piraeuse sadama saatust, mille võttis 2016. aastal üle Hiina laevandushiid Cosco.